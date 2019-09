Sciopero mondiale per il Clima: oltre un migliaio in corteo a Trieste

TRIESTE - Un corteo per ribadire la necessità di «agire ora» per salvare l'ambiente è partito questa mattina da piazza Goldoni a Trieste in occasione del 3/o sciopero globale per il clima di Fridays for future. Oltre un migliaio i presenti, secondo una prima stima delle Forze dell'Ordine, soprattutto studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Partecipano anche sindacati e genitori che accompagnano i più piccoli.

Nel pomeriggio un flash mob

La manifestazione ha raggiunto largo Barriera, scendendo lungo via Carducci, via Ghega, via Roma per arrivare nella centrale piazza della Borsa. Il corteo è accompagnato dalla musica. In testa uno striscione in inglese «Respect existence or expect resistance», firmato da FFF Trieste. La giornata poi proseguirà con gli interventi di Fridays for future, quello dei sindacati e degli studenti. Alle 12.30 è previsto il picnic ecosostenibile e nel pomeriggio un flash mob. Cortei e appuntamenti per il clima sono in corso anche in altre città del Fvg, come Udine e Pordenone.