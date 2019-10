TRIESTE - Un uomo è rimasto ferito ieri sera in modo grave in seguito allo scoppio di un appartamento di una palazzina di case popolari in Via Boito. L'esplosione sarebbe stata causata probabilmente da una perdita di gas e sarebbe avvenuta all'ultimo piano del fabbricato. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste con tre mezzi e un'autoscala. La palazzina è stata evacuata.

© Riproduzione riservata