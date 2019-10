Barcolana 51: scoperta Alice, pesce simbolo contro inquinamento

TRIESTE - Alice, il simbolo di Barcolana 51,è stata ufficialmente scoperta alla presenza degli allievi delle scuole dell'infanzia di Trieste. Stamani in piazza dell'Unità d'Italia il presidente della Società velica Barcola Grignano Mitja Gialuz, ed autorità locale hanno sollevato il velo sul simbolo di questa edizione della regata più affollata del mondo.

Un sardone barcolano lungo 10 metri

Alice rappresenta un sardone barcolano, ha una lunghezza di 10 metri, 2,4 metri di altezza ed è stata costruita utilizzando 10 mila bottiglie di plastica raccolte nei punti vendita di Despar nel comune di Trieste. Per realizzarla, gli studenti dell'Accademia delle Belle arti di Firenze hanno lavorato per tre mesi nei laboratori Scart del gruppo Hera. Resterà in piazza Unità fino al 20 ottobre, poi verrà trasportata nel depuratore di Servola recentemente rinnovato. Gialuz nel suo intervento ha detto: «Dall'impegno dello scorso anno con lo slogan 'Siamo tutti nella stessa barca' siamo passati ai fatti».