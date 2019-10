Agenti uccisi a Trieste, la madre dell'assassino: «Chiedo perdono, mio figlio è malato»

TRIESTE - «Tre famiglie distrutte: non ho parole perché nessuna parola può confortare un genitore quando perde un figlio», così Betania, la madre di Alejandro Augusto Stephan Meran, il giovane domenicano accusato di omicidio plurimo per aver ucciso due agenti di polizia nella Questura di Trieste. Lo ha detto al Giornale Radio Rai, chiedendo perdono per quanto commesso dal figlio e sottolineando che aveva segnalato più volte ai servizi sociali lo stato di salute mentale del figlio. Tra le lacrime la donna ha aggiunto: «Non credo che mio figlio potesse fare una cosa del genere».

