Sparatoria in Questura a Trieste: domani sarà conferito l'incarico per le autopsie

TRIESTE - I tempi per le autopsie sui corpi dei due agenti uccisi nella sparatoria di venerdì in Questura a Trieste non saranno brevissimi. A quanto si apprende l'incarico sarà conferito domani pomeriggio e potrebbe servire più di una giornata per completare gli esami. Un esito potrebbe esserci entro la settimana anche se non c'è certezza.

Procura attende notizie dalla Germania

La Procura attende eventuali notizie dalla Germania, dove Alejandro ha soggiornato, per capire se abbia mai commesso episodi di violenza, comprovati da atti o documenti. Analogamente, la magistratura intende sapere se in Germania il giovane ha mai fatto ricorso a terapie psicologiche o psichiatriche. La Procura intende inoltre chiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stephan Meran.