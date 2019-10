All'Università di Trieste il punteggio più alto nel Rapporto Qualità

TRIESTE - L'Ateneo di Trieste è accreditato con il giudizio «A-molto positivo» e un punteggio di 7,61, il più alto - con Trento - tra quelli fino ad ora pubblicati dal Consiglio Direttivo Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), a conferma del giudizio proposto dalla Commissione di Esperti della Valutazione (Cev) al termine della visita di Accreditamento di novembre 2018, che comprende una analisi della documentazione i cui esiti sono frutto di 5 giornate di verifiche e interviste all'Ateneo.

Sistema di Assicurazione della Qualità concreto e credibile

La pubblicazione sul sito dell'Agenzia Rapporto Anvur di Accreditamento Periodico di Sedi e Corsi di Studio relativo a Trieste è sintetizzato in un documento di 30 pagine che evidenzia come l'Ateneo abbia implementato in questi anni un Sistema di Assicurazione della Qualità concreto e credibile. «L'intero sistema per l'AQ ha fatto sì che l'Ateneo di Trieste abbia ricevuto nel corso della procedura di valutazione da parte della Cev tre segnalazioni di Prassi meritoria», riporta.