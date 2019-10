Jazz & Wine of Peace, pronta l’edizione numero 22

CORMONS - Il Collio si prepara a farsi stregare ancora una volta da quella sorta di incantesimo che per una settimana regala bellezza pura, attraverso un mix perfetto di grande musica e del meglio che il territorio sa offrire: dal 23 al 27 ottobre ritorna Jazz & Wine of Peace, edizione numero 22. Il festival, ideato dal Circolo Controtempo di Cormòns (Go), ha una formula che vede la sua arma vincente nell’intreccio fra il programma musicale – capace di mescolare indiscussi protagonisti ai migliori giovani talenti della scena jazz mondiale – e la terra che lo ospita, con la sua offerta enogastronomica eccellente, la concentrazione di meraviglie storiche e culturali in pochi chilometri quadrati, il valore della mescolanza delle genti, dell’accoglienza, riassunto simbolicamente dalle vigne che qui non hanno confini. È l’unione di tutto questo che rende unico il festival e ne fa un esempio importante di turismo culturale. A questo proposito, vale la pena segnalare che nell’edizione 2018 Jazz & Wine of Peace ha richiamato in cinque giorni oltre 7.500 persone, per il 60 per cento in arrivo da Austria, Slovenia e altri Paesi europei. Numeri che il festival ha tutta l’intenzione di eguagliare e se possibile superare, quest’anno, considerando un dato che non è esagerato definire esaltante: a oggi – e dunque ancora prima della sua presentazione ufficiale – sono già quasi 3 mila i biglietti venduti.

I CONCERTI - 29 gli appuntamenti in cartellone, tre anteprime e tanti i nomi di spicco in arrivo, fra i quali il più prolifico e ispirato chitarrista compositore odierno, Bill Frisell (23 ottobre), la cantante Dianne Reeves, una delle più importanti interpreti femminili del jazz del nostro tempo (26 ottobre), il guru della chitarra John McLaughlin & the 4th dimension (24 ottobre), il Cross Current Trio (26 ottobre) che annovera tra i suoi membri il leggendario bassista Dave Holland, il brasiliano Renato Borghetti (24 ottobre) e tanti altri. Diverse le proposte provenienti da oltre la Manica, a testimonianza del vivace periodo musicale che sta vivendo la scena jazzistica inglese: fra i vari nomi la sassofonista Nubya Garcia (25 ottobre) e il trio The Comet is Coming (25 ottobre), esponenti di una fresca e potente generazione di musicisti, difficilmente etichettabile. I concerti si svolgeranno in luoghi diversi: dal Teatro di Cormòns, cuore pulsante del festival alle cantine vinicole, le aziende agricole, le dimore storiche del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia.

LE ANTEPRIME - Prestigiosa la «prima» anteprima a Vienna, giovedì 10 ottobre, in uno dei templi della musica, il Porgy & Bess Jazz & Music Club, con Sheila Jordan e Melanie Bong, Native Voices. Sabato 19 ottobre, alle 18, nella Sala Civica di Cormòns, il concerto di The Mutes Thieves, viaggio musicale attraverso le melodie americane più famose mai composte. Domenica 20 ottobre, alle 18, nell’Azienda Agricola Castello di Rubbia di San Michele del Carso si esibisce il Quartzite 4et (Slovenia, Olanda, Italia), formazione nata nel 2015 fra le mura dell'accademia Codarts di Rotterdam che affronta diverse dimensioni musicali e strumentali, unendo la qualità sonora della musica contemporanea all'estro della musica jazz.

ALTRI EVENTI - La musica non si ferma mai durante il Jazz & Wine of Peace festival. E così, anche quest’anno il cartellone dei concerti è affiancato da un ricco calendario di eventi a partire dagli appuntamenti di Round Midnight, 13 serate in un felice connubio di music&food, nei locali di Cormòns, a ingresso libero, un vero e proprio festival nel festival e meta, sempre, di un pubblico curioso e mai sazio di note e di piacevoli degustazioni. Torneranno anche le esperienze che nel segno del binomio vino & musica coinvolgeranno tutti i sensi, Jazz & Taste, in quattro splendide cantine storiche. Sono inoltre previsti percorsi cicloturistici, storico-architettonici e visite guidate attraverso paesaggi, vigneti e cantine del Collio; la prima presentazione in regione della Guida Slow Food Osterie d’Italia 2020 (venerdì 25 ottobre alle 13 nell’Azienda agricola Gradis’ciutta a S.Floriano del Collio); mostre, concorsi per giovani videomaker e fotografi.

JAZZ SENZA CONFINI - Nata nel 1998 per iniziativa di un gruppo di appassionati riuniti nel Circolo Culturale Controtempo, la manifestazione è negli anni cresciuta fino a diventare il cuore della sua programmazione – portando nel Collio protagonisti mondiali del jazz come Dave Brubeck, McCoy Tyner, Jan Garbarek, Stanley Clarke, Charles Lloyd, Sun Ra Arkestra, Joe Jackson, Richard Galliano, Art Ensemble of Chicago, solo per citarne alcuni – e a raggiungere la configurazione attuale. Ma l’identità è rimasta la stessa dell’intuizione iniziale: utilizzare la ricca e prestigiosa produzione enologica e la musica jazz nel segno del superamento dei confini politici, geografici e culturali, del valore della «mescolanza» delle genti e dell’abbattimento dei confini. Il concetto di «confine» (geografico, tra Italia e Slovenia, e… dell’anima) diventa elemento di unione di tipicità diverse all’insegna della musica e della pace: un brindisi con il vino della pace, è un must alla fine di ogni concerto.

