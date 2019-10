Investita sulle strisce in viale Miramare: grave una donna

TRIESTE - Una donna è stata investita da un'auto oggi pomeriggio a Trieste sulle strisce pedonali in viale Miramare, all'altezza del numero civico 60. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i soccorritori del 118. La donna è stata rianimata sul posto ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Viabilità modificata

Alla guida del veicolo, una Lancia Thema, un uomo che viaggiava da Barcola in direzione del centro città. In seguito all'incidente, avvenuto attorno alle 15.30, il tratto interessato di viale Miramare è stato chiuso per circa un'ora. Attualmente si procede in senso unico alternato.