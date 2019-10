Salvini costretto a disertare il funerale dei due agenti per un malore

TRIESTE - Lieve malore per il leader della Lega ed ex ministro agli Interni Matteo Salvini mentre era diretto a Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sede Questura lo scorso 4 ottobre.

Salvini dimesso alle 13

Non appena atterrato all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, Salvini sarebbe stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone per alcuni accertamenti in seguito a una colica renale. Nulla di grave, tanto che il leader del Carroccio è stato dimesso attorno alle 13.

La nota ufficiale

E' stata diffusa anche una nota ufficiale da parte della Lega. «Il senatore Matteo Salvini ha avuto una colica mentre si recava al funerale dei poliziotti a Trieste. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Salvini è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria».