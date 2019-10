TRIESTE - Si è chiusa la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 che per tre giorni, al Molo IV di Trieste, ha visto la presenza di oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi confrontarsi sugli sviluppi del settore delle Scienze della Vita. Un settore - come ha ricordato Diana Bracco, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI - in forte fermento, punta di diamante a livello nazionale per innovazione e tecnologia.

1.600 incontri bilaterali

Il meeting si è sviluppato con oltre 1.600 incontri bilaterali in cui start-up,aziende, istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi strettamente legati al business mettendo in campo possibili partnership. Alla tre giorni al Molo IV si sono succedute anche 31 tra conferenze e workshop cui hanno partecipato numerose aziende e enti appartenenti ai diversi settori delle life sciences, della farmaceutica, della nutraceutica, delle biotecnologie, dei dispositivi medici e del settore della medicina e del benessere.