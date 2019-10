Legge elettorale: doppia preferenza, appello da 200 professioniste

TRIESTE - Sono circa 200 le professioniste - imprenditrici, attrici, docenti, politiche, notaie, avvocatesse,sindacaliste, intellettuali e artiste - della regione che hanno scelto di sottoscrivere l'appello a sostegno della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere che verrà discussa martedì 22 ottobre in Consiglio regionale Fvg, il cui primo firmatario è il vicepresidente dell'Aula, Francesco Russo (Pd).

Il 22 ottobre pdl in discussione in Aula Fvg

Fra queste, si legge in una nota, Laura Stabile, parlamentare di Forza Italia; Anna Mareschi Danieli, imprenditrice e presidente di Confindustria Udine; Anna Illy, imprenditrice; Lilli Samer, managing director Samer & Co. Shipping S.p.A.; Barbara Franchin, fondatrice e direttrice Istituti Tecnici Superiori; Cristiana Compagno, già rettrice Università Udine e Nicoletta Costa, scrittrice e disegnatrice. Ad aderire all'appello anche alcuni esponenti del mondo economico e associativo della regione Fvg come Sergio Razeto, presidente Confindustria VG e Giorgio Brandolin, presidente Coni Fvg.