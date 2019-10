Al via il collegamento Ryanair tra Trieste e Malta

RONCHI DEI LEGIONARI - Malta entra a far parte del network delle destinazioni 2019/2020 di Trieste Airport. L’apertura della nuova rotta è stata presentata alla stampa, alle agenzie viaggi e tour operator, nella sala Convegni di Trieste Airport.

Il nuovo volo opererà sulla base di due collegamenti settimanali a partire da domenica 27 ottobre per proseguire con le stesse modalità anche per la stagione estiva 2020. Per la stagione in corso, la rotta sarà operativa con le seguenti modalità:

Partenze da Trieste:

Domenica : Trieste-Malta 16:00-18:00;

Partenze da Malta:

Malta-Trieste 13:35-15:35 Mercoledì : Malta-Trieste 16:00-18:00



A partire dalla stagione Estiva, in Aprile 2020, la rotta sarà operativa con le seguenti modalità:

Partenze da Trieste:

Trieste-Malta 17:25-19:25; Giovedì : Trieste-Malta 17:35-19:35



Partenze da Malta:

Malta-Trieste 15:00-17:00 Giovedì: Malta-Trieste 15:10-17:10

Le frequenze e gli orari risultano ideali per organizzare viaggi alla scoperta dei territori maltesi da un lato e dei territori del nord Italia e delle nazioni limitrofe (Austria, Slovenia e Croazia) dall’altro lato.

I voli sono in vendita su www.ryanair.com.

Claude Zammit Trevisan, direttore Malta Tourism Authority ha dichiarato: ‘Siamo davvero lieti che Ryanair abbia aggiunto la partenza dall’aeroporto Trieste ai propri collegamenti dall’Italia verso Malta, dimostrando quanto l’interesse della compagnia aerea verso l’arcipelago sia sempre vivo e costante. Con questo volo Malta raggiunge i 15 collegamenti diretti verso la penisola e questo ci aiuta a perseguire il nostro obiettivo di rendere sempre più capillari i collegamenti tra i nostri due paesi durante tutto l’anno, offrendo al viaggiatore italiano la possibilità di poter visitare Malta in ogni stagione. Malta è un gioiello nel cuore del Mediterraneo e ci auguriamo che le bellezze dell’arcipelago siano in grado di stupire il visitatore». Questo il commento di Enzo Zangrilli, direttore commerciale di Trieste Airport. «Siamo felici di consolidare ulteriormente la partnership con Ryanair che dalla prossima estate legherà Trieste a sei destinazioni nazionali ed internazionali. In particolare, quella che annunciamo oggi su Malta, opererà su base annuale, offrendo l’opportunità̀ di un collegamento bi-settimanale per soddisfare le esigenze dei Nostri viaggiatori sia per turismo che per soggiorni studio ed opportunità business per i nostri passeggeri».