Manuel Bortuzzo: «Lesione non completa, proverò a tornare a camminare»

ROMA - «La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me perché quando si parla di cose di cui non si è sicuri, quando si va incontro alla medicina è sempre meglio andarci con calma. Ho sempre fatto tutto solamente per me e in questo libro ho voluto annotare i progressi, i miglioramenti, tutto». Lo ha detto Manuel Bortuzzo, ospite a «Che tempo che fa» su Raidue, alla vigilia dell'uscita del suo libro «Rinascere».

«Spero di potercela fare»

«Mi ero dato 10 anni di tempo», ha detto il nuotatore che ha commentato una foto che lo ritrae in piedi con suo padre che lo sorregge. «Mio padre mi sostiene nella vita e mi sostiene anche in piedi e questa foto rappresenta la forza di volontà. Spero con grande tenacia di potercela fare» ha affermato Bortuzzo.