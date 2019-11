Maltempo: allerta gialla per piogge intense

TRIESTE - La Protezione civile del Fvg ha diramato un'allerta di color giallo, dalle 6 di oggi alle 6 di domani, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Oggi sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve sui 1800 metri circa. Sulle Alpi prevista neve a 1500 metri.

Miglioramenti per sabato

In quota soffieranno venti sostenuti da sud. Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto fino a forte e in serata girerà a Libeccio sostenuto. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Miglioramento con qualche rovescio temporalesco residuo per sabato. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare un innalzamento dei corsi d'acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento.