Industria 4.0: imprese Fvg sulla via della digitalizzazione

TRIESTE - Sono 89, sono distribuite su tutto il territorio regionale, sono piccole e medie imprese con una forte vocazione all'innovazione. Sono quasi tutte aziende in fase di crescita (sia per fatturato che per investimenti in personale), ma che presentano margini di miglioramento, soprattutto nell'implementazione e integrazione delle più avanzate tecnologie digitali.

Presentato studio di hub IP4FVG

È questa la prima fotografia emersa dall'analisi degli assessment o audit tecnologico realizzati dal team di IP4Fvg Industry Platform - il digital innovation hub regionale, unico e integrato - e presentati ieri mattina a Trieste, nell'ambito del progetto Fari Manifatturieri, l'iniziativa nata per valorizzare le imprese del territorio e individuare dei modelli positivi per far crescere la competitività del settore. Il campione delle aziende analizzate comprende quelle attive nei principali settori di specializzazioni manifatturiere regionali (metalmeccanica, alimentare, arredo, plastiche ed elettronica).