Barcolana ospite d'onore al China City Sailing Festival

TRIESTE - Il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, parlerà nella veste di organizzatore della Barcolana all'Assemblea Annuale della Federazione Cinese Della Vela. Il 16 novembre Gialuz con Kim Andersen - presidente della World Sailing, Federazione mondiale vela - sarà ospite d'onore dell'incontro annuale di tutti gli yacht club cinesi, dei rappresentanti di oltre 30 municipalità della Cina e i presidenti degli yacht club di Hong Kong, Macau,Taiwan.

Regata triestina sarà case history

La Barcolana sarà illustrato come case history e Gialuz parlerà ai delegati a Haikou e premierà, nell'ambito del 2019 Chinese Sailing Annual Awards Ceremony and the Chinese Sailing Hall of Fame, il «velista dell'anno» cinese. «Per Barcolana - ha detto - è un grande onore, un importante riconoscimento, occasione unica per promuovere Trieste, il suo legame con la Cina nel quadro della Belt and Road Initiative e lavorare ancora più intensamente nell'internazionalizzazione della manifestazione».