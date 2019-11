Maltempo: Riccardi in sopralluogo in elicottero, monitoraggio continuo

TRIESTE - Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha effettuato stamattina un sopralluogo in elicottero sulle aree colpite dal maltempo e su quelle minacciate dalle condizioni meteo previste per le prossime ore. «Complessivamente la situazione è sotto controllo, ma il monitoraggio continua minuto per minuto» ha assicurato Riccardi al termine del sorvolo con l'elicottero della Protezione civile decollato stamattina alle 8.00 dalla sede centrale di Palmanova.

«Abbiamo sorvolato tutta la costa e osservato che ci sono state delle esondazioni, ma nel complesso la situazione è stabile» ha riferito il vicegovernatore, precisando che «le maggiori criticità riguardano il Meduna e la zona a sud di Pordenone, dove continuerà a piovere anche nel pomeriggio». Quanto alle condizioni meteo generali ci si attende un paio di giorni di tregua ed una successiva ripresa delle precipitazioni.

Risolte alcune situazioni critiche

«Speriamo che la pioggia non apra ulteriori fronti di emergenza, anche se ciò che ci preoccupa maggiormente è il previsto innalzamento delle temperature con gli effetti che ciò comporterà sullo scioglimento della neve, scaricando ulteriore acqua sui corsi già pieni» ha riferito ancora Riccardi. Nel frattempo alcune situazioni critiche sono state risolte tra cui la riapertura della strada regionale 251 della Valcellina, dopo la tracimazione del torrente Varma che ora è rientrato nel proprio alveo.

«Non ci sono al momento ulteriori interventi, ma continuiamo a tener sotto controllo il territorio regionale minuto per minuto» ha ribadito Riccardi che alle 18.30 sarà a Palmanova per il Comitato di crisi presieduto dal governatore Fedriga.