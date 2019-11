Prende fuoco il frigorifero, evacuato appartamento in via dei Moreri a Trieste

TRIESTE - Un principio di incendio è divampato ieri sera nella cucina di un appartamento a Trieste, provocato presumibilmente dal malfunzionamento del frigorifero. Sul posto, in via dei Moreri, è intervenuta la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e soccorso l'inquilino, poi preso in cura dal personale sanitario del 118 per aver respirato fumo e precauzionalmente trasportato all'ospedale per accertamenti.

Messo in sicurezza l'appartamento

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento, che si trova al secondo piano di uno stabile, e verificato con l'attrezzatura in dotazione l'eventuale presenza di monossido di carbonio ai piani superiori. Sul posto anche il personale dell'Acegas per la chiusura dell'impianto gas.