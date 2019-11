Arresti, denunce e raffica di controlli dei Carabinieri nel fine settimana

TRIESTE - I Carabinieri del Comando provinciale di Trieste hanno arrestato una persona e ne hanno denunciato altre due nell'ambito di un servizio di controllo del territorio compiuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando sono state controllate oltre 80 persone e 60 veicoli, contestando, tra l'altro, numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Denunce e contravvenzioni

La persona arrestata è un uomo di 37 anni, triestino, che, in evidente stato di ubriachezza, è stato accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Un ragazzo di 19 anni, anche lui triestino, è stato segnalato al Prefetto per possesso ingiustificato di una modica quantità di droga leggera. Inoltre, è stato denunciato il titolare di un bar per aver somministrato bevande alcoliche a persone già ubriache, e una giovane originaria del Venezuela perché trovata in possesso di un coltello a scatto. Nel servizio sono state impiegate dieci pattuglie che hanno operato nel centro cittadino e lungo le principali arterie stradali.