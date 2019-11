illy: premiato dal Governo britannico per l'acquisto del marchio inglese Prestat

TRIESTE - Il Governo britannico ha conferito al Gruppo illy un riconoscimento ufficiale (categoria Food and Drink Award) per l'investimento nel marchio inglese Prestat, storico brand di cioccolato del Regno Unito, noto anche per aver ispirato il film «La fabbrica di cioccolato» e per essere tra i fornitori della Casa reale inglese, rilevato nei mesi scorsi.

Il commento di Andrea Macchione

Il conferimento è avvenuto alla Borsa, a Milano, in occasione del XIII UK-Italy Business Boost Awards, riconoscimento ufficiale assegnato dal Governo britannico alle aziende Italiane che investono nel Regno Unito e alle aziende britanniche che investono ed esportano in Italia. Evento organizzato dal Department for International Trade. E' «premiato il nostro impegno per l'internazionalizzazione innovativa, inclusiva di qualità rigorosa e rispetto della storia delle aziende. E' stato un anno di cruciale importanza per tutti i marchi del Gruppo illy», ha commentato Andrea Macchione, a.d. Domori e Presidente di Prestat.