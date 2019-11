60 posti accreditati per la casa di riposo Angelo Culot di Gorizia

GORIZIA - Sono 60 i posti accreditati per la casa di riposo Angelo Culot di Gorizia e per la struttura c'è un altro milione di euro disponibile per gli adeguamenti strutturali antisismici, per le misure antinfortunistiche e per la rimozione delle barriere architettoniche. Lo ha annunciato a Gorizia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il sindaco Rodolfo Ziberna e con l'assessore Silvana Romano.

«Con questa struttura - ha affermato Riccardi - Gorizia ha intrapreso un percorso che risponde alle necessità dei tempi, uscendo dalla logica del dualismo ospedale-casa di riposo e realizzando un modello di risposta che ha portato il suo baricentro verso i servizi alla persona».

A questo proposito, Ziberna ha ricordato che la casa di riposo è ora in grado di offrire 60 posti letto con un concetto di ospitalità che vuole essere più consono a un nuovo modello, tanto che è in grado di offrire anche numerosi servizi accessori ai suoi ospiti quali parrucchiere, pedicure, furgone che li accompagna in città per le incombenze quotidiane e le sere a teatro. Un modello innovativo, quello della Culot, come è stato definito da Romano.

«Il sistema salute - ha proseguito il vicegovernatore - non può più reggersi sulla sanitarizzazione della risposta. L'innalzamento dell'età anagrafica ci costringe a sviluppare un nuovo modello, di cui questa struttura è l'esempio, realizzato attraverso lo spostamento degli investimenti verso il territorio che è il luogo principale dove soddisfare i bisogni dei cittadini».

«È in questo senso - ha sostenuoto in conclusione Riccardi - che dobbiamo attrezzarci per compiere insieme un salto culturale, un cambiamento di mentalità che è anche l'unico modo per difendere il sistema pubblico, spostando il baricentro della salute verso servizi alla persona strutturati a partire da una riflessione sui temi dell'autosufficienza e della non autosufficienza».