Fedriga: «Nuovi agenti di Polizia portatori valori di civiltà»

TRIESTE - «Gli agenti che escono dalla Scuola di Polizia, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini, hanno l'onere e l'onore di essere portatori dei valori che ci legano alle tradizioni del nostro Paese, alle nostre radici e alle regole che ci siamo dati per vivere in maniera civile e che, a volte, la società moderna tende a dimenticare».

È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi del 206. corso di formazione della Scuola agenti Polizia Stato Vincenzo Raiola, intitolato a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti che hanno perso la vita nella sparatoria avvenuta lo scorso ottobre alla Questura di Trieste.

Ricordando i due giovani agenti, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha evidenziato che quella tragedia «ha significato il vuoto, poi abbiamo scoperto chi erano: due ragazzi straordinari. Loro ci hanno lasciato un video e oggi il mio augurio è - ha detto rivolgendosi agli allievi - che possiate avere lo stesso sorriso, che possiate essere anche voi figli delle stelle».

Gabrielli ha quindi sottolineato che la ferita causata dalla morte di Demenego e Rotta è stata in qualche modo lenita dalla vicinanza della città e, a questo proposito, ha ringraziato tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia per i sentimenti dimostrati in quei giorni.

Fedriga ha quindi spiegato che «la Regione ha contribuito a sostenere, anche materialmente, le famiglie dei due poliziotti uccisi. La tragedia avvenuta in Questura ha portato a stringerci tutti ai congiunti dei giovani uccisi in servizio, ma la vicinanza della città di Trieste e di tutta la regione alle Forze dell'Ordine è sempre stata evidente e costante, come dimostra l'orgoglio per la nostra Scuola di Polizia e per i suoi cadetti, nonché per tutti gli uomini e le donne che giornalmente garantiscono la sicurezza nella nostra regione e per le ottime collaborazioni e sinergie stabilite tra istituzioni».

All'evento era presente anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, il quale, augurando buon lavoro agli agenti in prova, ha evidenziato che «il giuramento è una cerimonia che emoziona sempre, ma quest'anno ha commosso tutti per l'intitolazione del corso a Matteo e Pierluigi».