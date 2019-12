Sicurezza stradale, aumentano gli incidenti mortali per «distrazione»

TRIESTE - L'incidentalità sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete è «nella media, anzi all'interno dei cantieri» per la realizzazione della terza corsia «abbiamo notato una riduzione dell'incidentalità perché si ridice la velocità e maggiori sono i controlli anche da parte della polizia stradale». Invece è stato riscontrato «un aumento degli incidenti mortali negli ultimi due anni, dovuto essenzialmente alla grossa distrazione che in qualche modo è provocata dall'utilizzo anomalo di cellulari. Noi non ci stancheremo mai di denunciarlo». E' l'appello che ha lanciato il presidente e amministratore delegato di Autovie Venete, Maurizio Castagna, durante un forum all'ANSA.

«Dalle registrazioni che abbiamo sui fenomeni più gravi avvenuti sulla rete - ha aggiunto - si vede che sono dovuti a un'eccessiva distrazione: possiamo ipotizzare che questa distrazione sia dovuta a un utilizzo anomalo di questi strumenti».