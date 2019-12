Fedriga: «Online Regione in Cifre 2019»

TRIESTE - E' online l'annuario statistico Regione in Cifre 2019, che per la sua 50esima edizione presenta una nuova veste. Si tratta, ha rilevato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, di «un'opera corale che aggrega, con il rigore della scienza statistica, le tante sfaccettature che compongono la società e l'economia di una regione dinamica e in costante mutamento».

Nelle sue 360 pagine Regione in Cifre racchiude 331 elaborazioni tra tabelle, grafici e cartogrammi e descrive un quadro sintetico ed aggiornato dei «numeri» che rappresentano la regione Friuli Venezia Giulia secondo diversi aspetti: il territorio, le infrastrutture, l'economia e il lavoro, le istituzioni, i comportamenti sociali e le abitudini della popolazione, il raffronto con i territori confinanti.

La pubblicazione dispone inoltre di un glossario completo dei termini utilizzati come supporto per la lettura e l'interpretazione e una serie di link che indirizzano agli argomenti su altre fonti di analisi. Tavole e grafici sono scaricabili assieme al volume e ad una sintesi dei dati più significativi sul sito internet della Regione.