Fedriga: «Siamo una regione a misura di famiglia»

TRIESTE - «Quella approvata oggi è una legge di Stabilità che valorizza la famiglia, promuove gli investimenti, tutela il lavoro e investe su sanità e welfare: un testo articolato e ambizioso che mira a rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più protagonista di quella grande stagione di riforme avviata con la manovra del 2019». È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito alla legge di Stabilità 2020 approvata dal Consiglio regionale.

Andando al cuore della manovra, la Regione ha messo a disposizione 44 milioni di euro a favore delle famiglie, «risorse - ha spiegato Fedriga - che coprono un ampio ventaglio di iniziative, dall'asilo nido gratuito per i secondi figli all'estensione dello sconto del 50 per cento sul trasporto pubblico anche per le tratte urbane, dal contributo per i centri estivi al ripristino dei bonus bebè».

Sul fronte delle attività produttive, il governatore si è soffermato sull'azzeramento dell'Irap per le aree montane, sulle agevolazioni relative alla medesima imposta per chi investe in regione e sul credito d'imposta per le imprese che realizzano interventi di innovazione.

«Rilevante è inoltre - ha proseguito - il sostegno che intendiamo dare al comparto turistico (2,8 milioni di euro nel triennio 2020-22), che verrà messo in atto attraverso PromoTurismoFvg. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione a puntare sui 17 obiettivi (Sustainable development goals) inseriti nell'agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso un finanziamento di 1,15 milioni di euro (500mila nel 2020 e 650mila nel 2021)».

La Stabilità prevede anche interventi straordinari di dragaggio per 2 milioni di euro negli approdi marittimi, lagunari e fluviali in seguito agli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito la Regione, in particolare Lignano, Grado e Monfalcone.

Viene anche consentito l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per finanziamenti agevolati alle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di adozione di misure antisismiche (sismabonus). Tra le azioni per la montagna, in vetrina i contributi per le manutenzioni dei rifugi alpini, finanziati con 300mila euro, e gli 800mila euro per promuovere gli investimenti agricoli.

In merito alla cultura, il governatore ha posto l'accento sui 3 milioni dell'Art bonus, «destinati a favorire la collaborazione tra pubblico e privato e reperire risorse utili a realizzare iniziative di valenza regionale a supporto del binomio cultura e turismo». Sempre in questo ambito, vengono inoltre messi a disposizione 300mila euro per le startup creative, «una misura innovativa che - secondo Fedriga - sostiene un modello imprenditoriale rivolto a un mondo in costante evoluzione».

«Fondamentali le novità sulla salute - ha confermato il governatore - che prevedono il raddoppio degli investimenti per assicurare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia strumentazioni all'avanguardia sia sul fronte della diagnosi che della prevenzione. A queste azioni si sommano inoltre le risorse necessarie al completamento dei lavori per gli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste».

Sul versante degli enti locali, alla concertazione 2020-22 sono stati destinati 5.669.000 euro nel 2020, 23.993.400 euro nel 2021 e 23.809.000 euro nel 2022, mentre l'extragettito Imu porterà 18,7 milioni di risorse in più rispetto al 2019 a beneficio delle municipalità.

Altro elemento cardine è il finanziamento del fondo da 20 milioni per gli interventi antisismici negli edifici scolastici, «una conquista di civiltà - ha sottolineato Fedriga - per la sicurezza dei nostri giovani in caso di calamità naturali».

Allo sviluppo della portualità e della logistica sono poi destinati 5,5 milioni complessivi sul 2020 per le spese correnti e un milione di euro per gli investimenti, ai quali si aggiungono 1.150.000 euro per iniziative sui porti di Monfalcone e Porto Nogaro.

Infine, per quanto riguarda l'ambiente, oltre ai contributi per la sostituzione degli infissi si aggiungono quelli ai privati per la rottamazione delle automobili inquinanti e l'acquisto di veicoli green. Provvedimenti che si abbinano all'azione del valore di oltre 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi degli enti pubblici, a dimostrazione dell'attenzione posta dall'Amministrazione regionale all'ecologia e alla riduzione dell'inquinamento.