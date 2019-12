I biglietti per l'autobus? Da oggi a Trieste si possono acquistare anche dall'app MyCicero

TRIESTE - Più comodo, veloce e sicuro. I biglietti per l’autobus a Trieste si possono acquistare da oggi anche dalla piattaforma MyCicero. Si tratta di una piattaforma nazionale che consente, in pochi clic, di pagare una pluralità di servizi: dai parcheggi ai servizi comunali. A Trieste, per ora, è collegato a MyCicero solo il trasporto pubblico. Per usufruire del servizio occorre scaricare l’app MyCicero (disponibile per Android e iOS), selezionare le voci trasporti e biglietteria e, solo al primo accesso, scegliere Trieste Trasporti. Sono a disposizione, allo stesso prezzo del cartaceo, sia i biglietti orari da 60 minuti e sia i biglietti giornalieri (validi fino alla mezzanotte del giorno di emissione). Si può pagare, oltre che con carta di credito, anche con borsellino elettronico ricaricabile, Satispay, Postepay e Sisalpay.

Dal 1° gennaio sarà disattivata la possibilità di acquistare biglietti dall’app di Trieste Trasporti (che rimarrà attiva solo per le funzioni di pianificazione del viaggio). Rimane operativo invece il canale di acquisto di biglietti via sms con credito telefonico, attraverso l’invio del messaggio TST (biglietto orario) o TSTG (biglietto giornaliero) al numero 4850850. Il canale sms è attivo al momento solo sulle reti degli operatori Vodafone e Wind3, mentre non funziona sulle reti Tim e su quelle degli operatori virtuali (come Iliad o ho).

Il biglietto elettronico deve sempre essere acquistato prima di salire a bordo ed è altresì necessario, prima di iniziare il viaggio, essere già in possesso del messaggio di conferma. In assenza del messaggio di conferma, si è passibili di sanzione. Il messaggio di conferma può non arrivare nel caso il credito telefonico non sia sufficiente oppure se sul dispositivo sono bloccati i servizi a pagamento. Al costo del biglietto acquistato via sms può aggiungersi il costo del messaggio se previsto dal proprio piano tariffario.