Shaurli (Pd): «Da Fedriga solo parole e nessun risultato»

TRIESTE - "Ancora una volta Fedriga mette in scena lo spettacolo della propaganda, senza alcun risultato concreto per la crescita e il lavoro nella nostra Regione. La Lega al governo del Fvg non vede o non vuol vedere una crisi che diventa sempre più pesante per lavoratori e famiglie. Davanti alle fabbriche che chiudono Fedriga continua a riempirsi la bocca con telecamere, identità e tradizioni». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli commentando la conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

«Non una parola per i bisogni veri dei cittadini di questa Regione a partire dal lavoro - indica Shaurli - un cumulo di numeri riversati a casaccio da un presidente ubriaco di ideologia leghista ma senza idee. Non un pensiero per i diecimila che rischiano il posto in Fvg, per gli artigiani in difficoltà o le liste d'attesa per i servizi sanitari, non una sillaba sul futuro. Nella narrazione 'meravigliosa' di Massimiliano Fedriga non c'è spazio per criticità e problemi da affrontare».

Per il segretario dem «si sono visti silenzi pietosi sulle inesistenti politiche industriali, mezze bugie sulle nomine imbarazzanti in sanità, smentite di comodo sulle tensioni interne alla maggioranza: Fedriga non governa il Friuli Venezia Giulia e prova a galleggiare sul consenso di Salvini».