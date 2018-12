Emergenza Cattedre vuote, molti posti scoperti al nord. Sostegno ai minimi termini

TRIESTE - Tantissime scuole sono ancora alla ricerca di insegnati e supplenti, nonostante l'anno scolastico sia iniziato da qualche mese. Dai dati si può riscontrare che soprattutto il Nord-Italia ha molte cattedre scoperte : molto richiesti sono i docenti di matematica, fisica, scienze e i docenti di lingue. I docenti di sostegno sono richiestissimi, i pochi disponibili non sono bastati a coprire tutti i posti. La situazione non è stata certo risolta dalle riforme della scuola attuate in questi ultimi anni e tutt'ora il MIUR è attivo per cercare di intervenire con nuove riforme per snellire le procedure d'abilitazione e consentire ai tantissimi aspiranti docenti di essere immessi nel sistema scuola. Però ad oggi la legge prevede che le Graduatorie d'Istituto e le Graduatorie ad Esaurimento siano i principali elenchi con i quali presidi possano contattare i professori per affidare loro degli incarichi. Ma ormai le graduatorie si sono rivelate insufficienti, quindi come fare?

MESSA A DISPOSIZIONE In effetti, il MIUR ha previsto un'altro strumento con il quale entrare in contatto con gli insegnanti: la Domanda di Messa a Disposizione, in breve MAD. La MAD è definita come una candidatura spontanea tramite la quale l'aspirante docente rende nota ai Dirigenti Scolastici di una o più province la propria disponibilità a ricoprire incarichi di supplenza per le classi di concorso previste dalla sua laurea o diploma. Quindi coloro abbiano conseguito una laurea o un diploma validi per l'insegnamento possono presentare domanda di Messa a Disposizione:docenti non ancora abilitati e neolaureati, ma anche docenti già iscritti alle graduatorie di II e III fascia che vogliano ampliare le province di interesse. Non ci sono limiti o scadenze nell'invio della MAD ed è consigliato spedirla durante tutto l'anno scolastico. Nel mondo della scuola gli imprevisti sono all'ordine del giorno, capita spesso che un docente sia costretto per i motivi più disparati a dover lasciare scoperta la sua cattedra e solo grazie alle MAD i vari istituti possono riassegnare il posto vacante e consentire il regolare svolgimento delle lezioni.

